Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в первом региональном саммите по целям устойчивого развития (ЦУР) 15-16 ноября в Алматы, сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Первый региональный саммит по ЦУР на тему «Мобилизация финансовых средств для реализации целей устойчивого развития» пройдет 15-16 ноября в Алматы. От Азербайджана на саммите примет участие глава Минэнерго Пярвиз Шахбазов, который выступит на открытии мероприятия и примет участие в обсуждениях на панельной сессии на тему «Диалог по стратегической политике: Правильный ли путь выбран для достижения ЦУР?», - говорится в сообщении ведомства.
Саммит проводится при поддержке Азиатского банка развития и Программы развития ООН в Казахстане и объединит все заинтересованные стороны из стран ЦАРЭС. В работе саммита ожидается участие 300 делегатов из представителей донорских организаций, бизнес кругов, гражданского общества.
Саммит сосредоточит свое внимание на ЦУР, охватывающих проблемы планеты и развитие партнерства как способа достижения целей. Участники саммита обсудят интеграции разнообразных источников финансирования ЦУР в национальные механизмы финансирования.
Н.Аббасова
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