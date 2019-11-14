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14.11.2019 11:44

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в первом региональном саммите по целям устойчивого развития (ЦУР) 15-16 ноября в Алматы, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Первый региональный саммит по ЦУР на тему «Мобилизация финансовых средств для реализации целей устойчивого развития» пройдет 15-16 ноября в Алматы. От Азербайджана на саммите примет участие глава Минэнерго Пярвиз Шахбазов, который выступит на открытии мероприятия и примет участие в обсуждениях на панельной сессии на тему «Диалог по стратегической политике: Правильный ли путь выбран для достижения ЦУР?», - говорится в сообщении ведомства.

Саммит проводится при поддержке Азиатского банка развития и Программы развития ООН в Казахстане и объединит все заинтересованные стороны из стран ЦАРЭС. В работе саммита ожидается участие 300 делегатов из представителей донорских организаций, бизнес кругов, гражданского общества.

Саммит сосредоточит свое внимание на ЦУР, охватывающих проблемы планеты и развитие партнерства как способа достижения целей. Участники саммита обсудят интеграции разнообразных источников финансирования ЦУР в национальные механизмы финансирования.

Н.Аббасова

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Тэги: САММИТ, МИНИСТР, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]