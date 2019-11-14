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Религия 14.11.2019 11:52

Псевдорелигиозные лозунги используются в мире для совершения преступлений – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировое сообщество бороться с преступлениями, совершаемыми под псевдорелигиозными лозунгами.

«Сегодня в мире ведётся кампания против духовных и национальных ценностей, традиций. Наше молодое поколение должно быть защищено от этого. Под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления»,- сказал Алиев в четверг в Баку на открытии II Саммита религиозных лидеров.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда играл важную роль в межрегиональном диалоге. «Сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, какую важную роль играет и придает Азербайджан межрелигиозному диалогу", - отметил президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕЛИГИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]