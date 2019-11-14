Псевдорелигиозные лозунги используются в мире для совершения преступлений – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировое сообщество бороться с преступлениями, совершаемыми под псевдорелигиозными лозунгами.

«Сегодня в мире ведётся кампания против духовных и национальных ценностей, традиций. Наше молодое поколение должно быть защищено от этого. Под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления»,- сказал Алиев в четверг в Баку на открытии II Саммита религиозных лидеров.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда играл важную роль в межрегиональном диалоге. «Сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, какую важную роль играет и придает Азербайджан межрелигиозному диалогу", - отметил президент.

Б.Рустамбеков