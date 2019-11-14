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Карабахский конфликт 14.11.2019 12:01

Карабах всегда являлся частью Азербайджана - президент Алиев

Нагорный Карабах всегда являлся неотъемлемой частью Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Нагорный Карабах издревле являлся азербайджанской территорией. На всех древних картах и картах царской России все топонимы в Нагорном Карабахе были азербайджанского происхождения», - сказал Алиев в четверг в Баку на открытии II Саммита религиозных лидеров.

Глава государства отметил, что в 19 веке началось переселение (армян – ИФ) в Карабах, что привело к изменению в начале 20 века национального состава этого региона.

Алиев добавил, что при большевиках, когда стоял вопрос о Нагорном Карабахе в документах указано, что «Карабах должен остаться в составе Азербайджана, а не быть передан Азербайджану».

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]