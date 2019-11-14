Карабах всегда являлся частью Азербайджана - президент Алиев

Нагорный Карабах всегда являлся неотъемлемой частью Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Нагорный Карабах издревле являлся азербайджанской территорией. На всех древних картах и картах царской России все топонимы в Нагорном Карабахе были азербайджанского происхождения», - сказал Алиев в четверг в Баку на открытии II Саммита религиозных лидеров.

Глава государства отметил, что в 19 веке началось переселение (армян – ИФ) в Карабах, что привело к изменению в начале 20 века национального состава этого региона.

Алиев добавил, что при большевиках, когда стоял вопрос о Нагорном Карабахе в документах указано, что «Карабах должен остаться в составе Азербайджана, а не быть передан Азербайджану».

Б.Рустамбеков