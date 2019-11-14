Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8701 RUR   0.0264 GBR   2.1822 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.12 0.32 Brent 62.37 0.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.11.2019 17:20

Более половины мест в новом правительстве Молдавии могут занять советники президента Додона

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Ион Кику предоставил парламентским фракциям список кандидатов в новый состав правительства, шесть из них являются советниками президента республики Игоря Додона, сообщил в четверг "Интерфаксу" председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко.

По его словам, шесть из 11 членов будущего правительства, включая Кику, в настоящее время являются советниками президента.

Предполагается, что премьер-министром станет Ион Кику, министром иностранных дел и европейской интеграции - Аурел Чокой, министром обороны - Виктор Гайчук, министром образования, культуры и исследовании - Корнелиу Попович, министром здравоохранения, труда и социальной защиты - Виорика Думбрэвяну, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Ион Пержу. На пост главы МВД предложен Павел Войку, который с июня занимал пост министра обороны, и до этого он также был советником президента, уточнил Литвиненко.

Вице-премьером, министром финансов станет бывший начальник Налоговой инспекции Сергей Пушкуцэ, вице-премьером по реинтеграции - Александр Фленкя, министром экономики и инфраструктуры - Анатолий Усатый, министром юстиции - Фадей Нагачевский, добавил собеседник агентства.

Парламент Молдавии должен утвердить в четверг новое правительство республики. Такое предложение было внесено в повестку дня парламента по предложению спикера Зинаиды Гречанной.

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку 12 ноября. В результате распалось парламентское большинство Партии социалистов и правого блока ACUM.

Накануне Додон назначил своего советника по финансовым вопросам Кику кандидатом на пост премьер-министра. Его кандидатуру готовы поддержать фракции Партии социалистов (36 депутатов) и Демократической партии (29 депутатов). Для утверждения правительство необходим 51 голос (из 101 депутата).

В настоящее время в заседании парламента объявлен перерыв, во время которого фракции проводят консультации с кандидатом на пост премьер-министра. После этого парламент приступит к обсуждению программы и состава правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Додон настаивает на кадровых перестановках в кабмине Молдавии; социалисты обещают президенту поддержку Правительство Молдовы, сформированное Демпартией, сложило полномочия Премьер Молдавии Павел Филип провел первое за два года заседание правительственной комиссии по приднестровскому урегулированию В Кишиневе подтвердили отказ Молдавии председательствовать в СНГ Новое правительство Молдавии приведено к присяге, втайне от прессы и общественности В Молдавии создано новое правительство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]