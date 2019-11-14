Более половины мест в новом правительстве Молдавии могут занять советники президента Додона

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Ион Кику предоставил парламентским фракциям список кандидатов в новый состав правительства, шесть из них являются советниками президента республики Игоря Додона, сообщил в четверг "Интерфаксу" председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко.
По его словам, шесть из 11 членов будущего правительства, включая Кику, в настоящее время являются советниками президента.
Предполагается, что премьер-министром станет Ион Кику, министром иностранных дел и европейской интеграции - Аурел Чокой, министром обороны - Виктор Гайчук, министром образования, культуры и исследовании - Корнелиу Попович, министром здравоохранения, труда и социальной защиты - Виорика Думбрэвяну, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Ион Пержу. На пост главы МВД предложен Павел Войку, который с июня занимал пост министра обороны, и до этого он также был советником президента, уточнил Литвиненко.
Вице-премьером, министром финансов станет бывший начальник Налоговой инспекции Сергей Пушкуцэ, вице-премьером по реинтеграции - Александр Фленкя, министром экономики и инфраструктуры - Анатолий Усатый, министром юстиции - Фадей Нагачевский, добавил собеседник агентства.
Парламент Молдавии должен утвердить в четверг новое правительство республики. Такое предложение было внесено в повестку дня парламента по предложению спикера Зинаиды Гречанной.
Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку 12 ноября. В результате распалось парламентское большинство Партии социалистов и правого блока ACUM.
Накануне Додон назначил своего советника по финансовым вопросам Кику кандидатом на пост премьер-министра. Его кандидатуру готовы поддержать фракции Партии социалистов (36 депутатов) и Демократической партии (29 депутатов). Для утверждения правительство необходим 51 голос (из 101 депутата).
В настоящее время в заседании парламента объявлен перерыв, во время которого фракции проводят консультации с кандидатом на пост премьер-министра. После этого парламент приступит к обсуждению программы и состава правительства.
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