Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с поставкой истребителей Су-30СМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна выполняет функции защиты России на западном направлении, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке самолетов Су-30СМ.
"Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?" - заявил Лукашенко в четверг на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем погранкомитета Анатолием Лаппо.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Мы умеем им (оружием - ИФ) пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил Лукашенко.
Летом 2017 года в Минобороны Белоруссии заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка ВВС. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября в Белоруссию поступили первые два истребителя.
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