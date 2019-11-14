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СНГ 14.11.2019 17:31

Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с поставкой истребителей Су-30СМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна выполняет функции защиты России на западном направлении, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке самолетов Су-30СМ.

"Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?" - заявил Лукашенко в четверг на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем погранкомитета Анатолием Лаппо.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Мы умеем им (оружием - ИФ) пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил Лукашенко.

Летом 2017 года в Минобороны Белоруссии заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка ВВС. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября в Белоруссию поступили первые два истребителя.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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