Оппозиция в Грузии анонсировала протесты в связи с провалом законопроекта по изменению избирательной системы

Лидеры оппозиционных партий намерены собраться и наметить совместные протестные действия в связи с провалом при голосовании в четверг в парламенте законопроекта по изменению избирательной системы.
Переход на пропорциональную систему выборов, на чем настаивала оппозиция, инициировал лидер правящей партии Бидзина Иванишвили в июне этого года на фоне акций протеста граждан в центре Тбилиси, требовавших изменения действующей смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов. Тогда инициативу своего лидера поддержали все депутаты от парламентского большинства. Позже, когда акции протеста в Тбилиси прекратились, группа депутатов от парламентского большинства посчитала, что пропорциональная система выборов не гарантирует правящей партии "Грузинская мечта" победу в предстоящих в 2020году парламентских выборах и отказалась от своих прежних обещаний.
"Иванишвили, реально управляющий в течение последних семи лет Грузией, продиктовал своим депутатам план действий при голосовании законопроекта. Он хочет превратить Грузию в Северную Корею. Оппозиция и граждане не позволят ему это сделать. Очень скоро Иванишвили получит уличные выступления, которых он до сих пор не видел. В самое ближайшее время лидеры оппозиции наметят план действий против насилия властей", - заявил журналистам лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе.
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