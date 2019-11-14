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Регион 14.11.2019 17:43

Оппозиция в Грузии анонсировала протесты в связи с провалом законопроекта по изменению избирательной системы

Лидеры оппозиционных партий намерены собраться и наметить совместные протестные действия в связи с провалом при голосовании в четверг в парламенте законопроекта по изменению избирательной системы.

Переход на пропорциональную систему выборов, на чем настаивала оппозиция, инициировал лидер правящей партии Бидзина Иванишвили в июне этого года на фоне акций протеста граждан в центре Тбилиси, требовавших изменения действующей смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов. Тогда инициативу своего лидера поддержали все депутаты от парламентского большинства. Позже, когда акции протеста в Тбилиси прекратились, группа депутатов от парламентского большинства посчитала, что пропорциональная система выборов не гарантирует правящей партии "Грузинская мечта" победу в предстоящих в 2020году парламентских выборах и отказалась от своих прежних обещаний.

"Иванишвили, реально управляющий в течение последних семи лет Грузией, продиктовал своим депутатам план действий при голосовании законопроекта. Он хочет превратить Грузию в Северную Корею. Оппозиция и граждане не позволят ему это сделать. Очень скоро Иванишвили получит уличные выступления, которых он до сих пор не видел. В самое ближайшее время лидеры оппозиции наметят план действий против насилия властей", - заявил журналистам лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]