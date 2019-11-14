Burberry и Tencent создают партнерство в Китае для сближения соцсетей и розничной торговли

Британская Burberry, один из крупнейших мировых производителей товаров класса "люкс", и китайская интернет-компания Tencent объявили о заключении эксклюзивного партнерства для развития "социальной розничной торговли" в Китае.
"Социальные сети играют все более важную роль как источник вдохновения для потребителей люксовых товаров одновременно с впечатлениями от посещения магазинов", - говорится в пресс-релизе Burberry.
"Создавая партнерство, Burberry и Tencent прокладывают путь для концепции, совмещающей соцсети и розничную торговлю, чтобы создать цифровые и физические пространства для того, чтобы представители заинтересованных сообществ могли общаться, обмениваться информацией и делать покупки", - отмечают в компании.
Первым шагом в этом направлении станет открытие в Шэньчжэне магазина Burberry, оснащенного технологиями Tencent, что даст возможность "соединить социальную и онлайн-жизнь клиентов и их физическое окружение".
"Это будет уникальное пространство для получения информации, оно будет служить лабораторией для тестирования инноваций, которые в будущем могут быть распространены на остальные магазины сети Burberry в Китае", - говорится в пресс-релизе компании.
Открытие первого магазина запланировано на первое полугодие 2020 года.
Популярные в соцсетях блогеры все чаще привлекаются для рекламных акций люксовыми брендами. Кроме того, для привлечения в магазины клиентов, которые любят делать селфи, ритейлеры стараются создать уникальный фон для фотографий, например, за счет росписи стен или создания арт-инсталляций.
Tencent является оператором социальных сетей Weixin и WeChat, а также сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ.
Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. В Китае работает 61 магазин компании.
В четверг Burberry также обнародовала отчетность за первое полугодие 2020 финансового года, завершившееся 28 сентября 2019 года. Доналоговая прибыль и выручка компании выросли, однако она ухудшила прогноз маржи на весь год, отметив негативные последствия массовых беспорядков в Гонконге.
Доналоговая прибыль Burberry в первом финполугодии увеличилась на 11%, до 193 млн фунтов стерлингов ($247,9 млн) по сравнению с 174 млн фунтов годом ранее, выручка повысилась на 5%, до 1,28 млрд фунтов.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали доналоговую прибыль Burberry в первом финполугодии на уровне 174 млн фунтов, выручку - 1,26 млрд фунтов.
Продажи магазинов Burberry увеличились на 3%, сопоставимые продажи выросли на 4%.
Компания сообщила, что сокращение ее выручки в Гонконге в минувшем полугодии выражалось двузначным числом. Согласно новым оценкам Burberry, снижение валовой маржи в этом году составит 150 базисных пунктов, а не 100 б.п., как ожидалось ранее, в связи с сохраняющейся напряженностью в Гонконге.
Акции Burberry подорожали на 5,5% на торгах в Лондоне в четверг. С начала 2019 года их стоимость подскочила на 25%.
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