Burberry и Tencent создают партнерство в Китае для сближения соцсетей и розничной торговли

Британская Burberry, один из крупнейших мировых производителей товаров класса "люкс", и китайская интернет-компания Tencent объявили о заключении эксклюзивного партнерства для развития "социальной розничной торговли" в Китае.

"Социальные сети играют все более важную роль как источник вдохновения для потребителей люксовых товаров одновременно с впечатлениями от посещения магазинов", - говорится в пресс-релизе Burberry.

"Создавая партнерство, Burberry и Tencent прокладывают путь для концепции, совмещающей соцсети и розничную торговлю, чтобы создать цифровые и физические пространства для того, чтобы представители заинтересованных сообществ могли общаться, обмениваться информацией и делать покупки", - отмечают в компании.

Первым шагом в этом направлении станет открытие в Шэньчжэне магазина Burberry, оснащенного технологиями Tencent, что даст возможность "соединить социальную и онлайн-жизнь клиентов и их физическое окружение".

"Это будет уникальное пространство для получения информации, оно будет служить лабораторией для тестирования инноваций, которые в будущем могут быть распространены на остальные магазины сети Burberry в Китае", - говорится в пресс-релизе компании.

Открытие первого магазина запланировано на первое полугодие 2020 года.

Популярные в соцсетях блогеры все чаще привлекаются для рекламных акций люксовыми брендами. Кроме того, для привлечения в магазины клиентов, которые любят делать селфи, ритейлеры стараются создать уникальный фон для фотографий, например, за счет росписи стен или создания арт-инсталляций.

Tencent является оператором социальных сетей Weixin и WeChat, а также сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ.

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. В Китае работает 61 магазин компании.

В четверг Burberry также обнародовала отчетность за первое полугодие 2020 финансового года, завершившееся 28 сентября 2019 года. Доналоговая прибыль и выручка компании выросли, однако она ухудшила прогноз маржи на весь год, отметив негативные последствия массовых беспорядков в Гонконге.

Доналоговая прибыль Burberry в первом финполугодии увеличилась на 11%, до 193 млн фунтов стерлингов ($247,9 млн) по сравнению с 174 млн фунтов годом ранее, выручка повысилась на 5%, до 1,28 млрд фунтов.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали доналоговую прибыль Burberry в первом финполугодии на уровне 174 млн фунтов, выручку - 1,26 млрд фунтов.

Продажи магазинов Burberry увеличились на 3%, сопоставимые продажи выросли на 4%.

Компания сообщила, что сокращение ее выручки в Гонконге в минувшем полугодии выражалось двузначным числом. Согласно новым оценкам Burberry, снижение валовой маржи в этом году составит 150 базисных пунктов, а не 100 б.п., как ожидалось ранее, в связи с сохраняющейся напряженностью в Гонконге.

Акции Burberry подорожали на 5,5% на торгах в Лондоне в четверг. С начала 2019 года их стоимость подскочила на 25%.