В МВД Грузии назвали рутинной ротацией проезд автоколонны ведомства по улицам Тбилиси

В МВД Грузии опровергли информацию, распространенную оппозиционным депутатом от "Единого национального движения" Романом Гоциридзе, о том, что в Тбилиси якобы в связи с акцией протеста перед зданием парламента въехала колонна автомобилей с бойцами спецназа.

Как заявили журналистам в ведомстве, колонна автомобилей МВД перемещалась в рамках обычной "плановой ротации", которая "ни с чем не связана".

Ранее в четверг депутат Гоциридзе опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" видео, на котором видна колонна грузовых автомобилей, в которых предположительно находились спецназовцы.

В момент, когда Гоциридзе опубликовал это сообщение, перед парламентом стали собираться активисты различных общественных движений и оппозиционных организаций.

В четверг парламент Грузии на пленарном заседании не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе.

При проходном кворуме законопроекта в 113 голосов депутатов за него проголосовали 103 депутата из 141 присутствующих. Против конституционных изменений выступили мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". Их представители заявили, что пропорциональная система выборов представляет угрозу для стабильного развития государства.

Представители различных оппозиционных партий в четверг заявили о намерении вывести своих сторонников на улицы. Оппозиционеры считают, что правящая партия отказалась от ранее данного обещания провести выборы полностью по пропорциональной системе в 2020 году. По их мнению, группа мажоритарных депутатов не могла пойти против мнения всей партии "Грузинская мечта". При этом в "Грузинской мечте" с этими обвинениями не согласны и заявляют, что мажоритарные депутаты, которые проголосовали против законопроекта, принимали решение самостоятельно.

Между тем, в МВД Грузии заявили в четверг журналистам, что ведомство готово защищать право каждого человека на выражение своего мнения, однако на любое правонарушение в ходе акций протеста последует соответствующее реагирование.