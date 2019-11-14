Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8701 RUR   0.0264 GBR   2.1822 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.12 0.32 Brent 62.37 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.11.2019 18:01

В МВД Грузии назвали рутинной ротацией проезд автоколонны ведомства по улицам Тбилиси

В МВД Грузии опровергли информацию, распространенную оппозиционным депутатом от "Единого национального движения" Романом Гоциридзе, о том, что в Тбилиси якобы в связи с акцией протеста перед зданием парламента въехала колонна автомобилей с бойцами спецназа.

Как заявили журналистам в ведомстве, колонна автомобилей МВД перемещалась в рамках обычной "плановой ротации", которая "ни с чем не связана".

Ранее в четверг депутат Гоциридзе опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" видео, на котором видна колонна грузовых автомобилей, в которых предположительно находились спецназовцы.

В момент, когда Гоциридзе опубликовал это сообщение, перед парламентом стали собираться активисты различных общественных движений и оппозиционных организаций.

В четверг парламент Грузии на пленарном заседании не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе.

При проходном кворуме законопроекта в 113 голосов депутатов за него проголосовали 103 депутата из 141 присутствующих. Против конституционных изменений выступили мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". Их представители заявили, что пропорциональная система выборов представляет угрозу для стабильного развития государства.

Представители различных оппозиционных партий в четверг заявили о намерении вывести своих сторонников на улицы. Оппозиционеры считают, что правящая партия отказалась от ранее данного обещания провести выборы полностью по пропорциональной системе в 2020 году. По их мнению, группа мажоритарных депутатов не могла пойти против мнения всей партии "Грузинская мечта". При этом в "Грузинской мечте" с этими обвинениями не согласны и заявляют, что мажоритарные депутаты, которые проголосовали против законопроекта, принимали решение самостоятельно.

Между тем, в МВД Грузии заявили в четверг журналистам, что ведомство готово защищать право каждого человека на выражение своего мнения, однако на любое правонарушение в ходе акций протеста последует соответствующее реагирование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ОППОЗИЦИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


МВД Грузии расследует инциденты на выборах президента страны МВД Грузии обещает пресекать любые попытки потребления наркотиков, в том числе марихуаны, в общественных местах Высокопоставленные сотрудники МВД Грузии осуждены за слежку за согражданами МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту несчастного случая в шахте МВД Грузии сотрудничает с коллегами в Армении в связи задержанием на границе двух стран ПЗРК "Игла", заявляют в Тбилиси Президент Алиев за укрепление сотрудничества органов правопорядка Азербайджана и Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]