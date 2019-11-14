В Совбезе Белоруссии перечислили минусы открытости границы с Россией

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась констатирует ряд негативных последствий для республики из-за открытости совместной границы с Россией. При этом он подтверждает, что "эта граница всегда будет свободной".

"Открытость совместной границы (с РФ - ИФ) имеет для Беларуси, как плюсы, так и минусы. Один из негативных моментов - незаконные мигранты из России, которые, пользуясь прозрачностью границы, пытаются проникнуть на территорию Беларуси, а здесь их задерживают и депортируют", - заявил Зась журналистам после доклада президенту страны Александру Лукашенко.

Госсекретаря Совбеза цитирует госагентство БелТА.

Зась подчеркнул, что "основной поток контрабанды наркотиков, задерживаемый белорусскими пограничниками, направляется в основном в Россию".

Он также упрекнул Россию в ухудшении имиджа Белоруссии как транзитного государства. "Мы как транзитная страна теряем свою привлекательность, потому что выставляются дополнительные пункты контроля и там (в России - ИФ) заворачиваются граждане и грузы, они проходят через другие страны. Это минус для нас", - сказал госсекретарь Совбеза.

Зась также напомнил, что "много лет работала система, когда проверку документов вели только белорусские пограничники на внешней границе Союзного государства, используя единый с россиянами список невъездных лиц". "Однако потом Россия в одностороннем порядке ввела контроль на границе с Беларусью. В чем здесь смысл, полезность этих новых шагов - мы не видим. А определенные неудобства, конечно, есть", - считает он.

При этом Зась констатирует, что действия российской стороны продиктованы необходимостью предотвращения угрозы терроризма. "Мы понимаем усилия Российской Федерации по обеспечению своей безопасности, понимаем риски, которые есть у нее - террористической угрозы и так далее. Но надо искать другие пути совместных действий, чтобы снимать эти неудобства. Как минимум надо оценить, зачем это сделано, для чего, какая от этого польза, и, может быть, есть смысл вернуться к той системе, которая существовала", - отметил госсекретарь.

Вместе с тем, по его словам, "сопоставляя минусы с теми плюсами, которые имеем для наших граждан и страны, мы, конечно, и дальше будем придерживаться того, что эта граница всегда будет свободной".

"Потому что это, прежде всего, большое удобство для людей - и россиян и белорусов", - подчеркнул Зась.

По его мнению, во время работы над поправками в договор с Россией о взаимных усилиях в охране границы "надо искать такие совместные действия по обеспечению безопасности, которые не будут создавать проблем в пересечении границы".

Ранее в четверг Лукашенко заявил о необходимости корректировки договора о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства, который был подписан в 1995 году и автоматически продлевался каждые 5 лет. Срок действия документа вновь истекает в ноябре 2019 года.

В ходе обсуждения договора Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь на 100% выполняет свои обязательства". "Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах. Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника - Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть", - сказал президент.