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СНГ 14.11.2019 18:27

Патриарх Кирилл приглашен посетить Финляндию весной будущего года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может совершить визит в Финляндию 5-7 мая 2020 года.

Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии сообщила в четверг, что приглашение предстоятелю Русской православной церкви направлено от имени Евангелическо-лютеранской, православной и католической церквей Финляндии.

Планируется встреча патриарха с главами церквей Финляндии. "Будут рассмотрены актуальные вопросы", - говорится в сообщении для прессы.

В последний раз патриарх Московский и всея Руси посетил Финляндию в 1994 году.

"Я безгранично рад тому, что после долгого ожидания визит Его Святейшества в Финляндию осуществится. Находясь на границе Запада и Востока, мы всегда поддерживали близкие и конструктивные отношения с православной церковью России", - подчеркнул глава финской православной церкви архиепископ Лео.

На следующей после визита патриарха неделе представители финской Евангелическо-лютеранской церкви и Русской православной церкви соберутся в Турку для обсуждения догматических вопросов.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ПАТРИАРХ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]