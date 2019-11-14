Патриарх Кирилл приглашен посетить Финляндию весной будущего года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может совершить визит в Финляндию 5-7 мая 2020 года.

Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии сообщила в четверг, что приглашение предстоятелю Русской православной церкви направлено от имени Евангелическо-лютеранской, православной и католической церквей Финляндии.

Планируется встреча патриарха с главами церквей Финляндии. "Будут рассмотрены актуальные вопросы", - говорится в сообщении для прессы.

В последний раз патриарх Московский и всея Руси посетил Финляндию в 1994 году.

"Я безгранично рад тому, что после долгого ожидания визит Его Святейшества в Финляндию осуществится. Находясь на границе Запада и Востока, мы всегда поддерживали близкие и конструктивные отношения с православной церковью России", - подчеркнул глава финской православной церкви архиепископ Лео.

На следующей после визита патриарха неделе представители финской Евангелическо-лютеранской церкви и Русской православной церкви соберутся в Турку для обсуждения догматических вопросов.