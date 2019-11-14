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СНГ 14.11.2019 18:45

Украина в 2020 году планирует занять на внешних рынках $4,9 млрд

План финансирования государственного бюджета Украины в 2020 году, заложенный правительством в его проект, предполагает внешние заимствования в объеме $4,9 млрд и внутренние - в объеме 231,1 млрд грн (или $8,4 млрд), сообщил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца.

"Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте", - сказал Буца на конференции рейтингового агентства Fitch в Киеве в четверг.

Про его словам, объем выплат по госдолгу в следующее году оценивается в 282,1 млрд грн ($10,3 млрд ) - погашение основной суммы и 141,5 млрд грн ($5,1 млрд) - выплата процентов. Он также добавил, что еще 12 млрд грн планируется привлечь за счет приватизации.

Буца отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на сентябрь этого года, хотя в долларовом выражении он вырос с $78,3 млрд до $83 млрд.

Он также указал, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%. По словам уполномоченного, долг в евро увеличился с 9% до 11%.

Буца добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]