Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Пекин начал вводить ограничения на поставку мяса птицы из Штатов в 2015 году.

В четверг ГТУ сообщило, что разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Накануне источники СМИ сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Китай и США согласовали промежуточное торговое соглашение 11 октября. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.