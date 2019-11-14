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Дальнее зарубежье 14.11.2019 19:13

Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США

Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Пекин начал вводить ограничения на поставку мяса птицы из Штатов в 2015 году.

В четверг ГТУ сообщило, что разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Накануне источники СМИ сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Китай и США согласовали промежуточное торговое соглашение 11 октября. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПТИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]