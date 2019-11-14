Вступление в ЕАЭС даст сильный стимул для развития экономики Узбекистана, считают в Ассоциации европейского бизнеса

Вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) положительно отразиться на развитии страны, считает председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.
"Возможно, этот процесс будет поэтапным. На первоначальном этапе можно было бы применить специальный режим, который позволит смягчить возможный негативный эффект от вступления в союз, и даст перспективы стать полноценным его участником", - отметил Вандерплаетсе в четверг на пресс-конференции в Ташкенте, отвечая на вопрос о возможных последствиях вступления страны в ЕАЭС.
Глава АЕБ полагает, что разрабатываемая властями Узбекистана "дорожная карта" позволит начать прямые переговоры со странами ЕАЭС.
"Узбекистан также должен развивать свою экономику и вступление в ЕАЭС даст этому процессу сильный стимул", - сказал Вандерплаетсе.
Он отметил, что вступление Узбекистана в ЕАЭС содержит в себе и плюсы и минусы, и руководство республики "поступает мудро, изучая их".
Вандерплаетсе добавил, что перспективы вступления этой страны в союз обсуждались делегацией АЕБ во время встреч с представителями правительства и европейских компаний, работающих в республике.
АЕБ является крупнейшим представительством иностранных инвесторов на территории ЕАЭС. Делегация ассоциации находится в Узбекистане 11-14 ноября. В ее состав вошли руководители таких крупных европейских компаний, как Bayer, Creon Capital, Deloitte,Generali Russia&CIS, Kuehne+Nagel, Mitsubishi Electric, Oriflame, Schneider Electric, Signify.
Как сообщалось, в июне президент Шавкат Мирзиеев, выступая в парламенте страны, заявил, что Узбекистану при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В частности, по его оценке, предприятия страны в настоящий момент не адаптированы к требованиям этого объединения.
Кроме того, о проработке руководством страны вопроса о вступлении в ЕАЭС, сообщала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Узбекистан в начале октября.
Патриарх Кирилл освятил кафедральный храм Азербайджана
Безосновательные заявления руководства Армении по Карабаху приводят к росту напряженности в регионе – глава МИД Азербайджана
Азербайджан и Польша будут обмениваться секретной информацией
Нефтекомпании КНР готовятся к перенасыщению внутреннего рынка газа в 2020 году
РФ готова помочь Турции с регистрацией программы рублевых бондов, сроков размещения пока нет - Сторчак
Нефть продолжает расти после выхода данных о запасах, Brent - $62,7 за баррель
Европа теряет христианскую идентичность из-за секуляризма - патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл обращает внимание религиозных лидеров мира на гонения христиан в ряде стран Африки
Против традиционных религий идет война, в этой войне наиболее уязвимо молодое поколение - патриарх Кирилл
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Социальный проект Nar стал победителем престижного международного конкурса
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки