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СНГ 14.11.2019 19:25

Вступление в ЕАЭС даст сильный стимул для развития экономики Узбекистана, считают в Ассоциации европейского бизнеса

Вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) положительно отразиться на развитии страны, считает председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

"Возможно, этот процесс будет поэтапным. На первоначальном этапе можно было бы применить специальный режим, который позволит смягчить возможный негативный эффект от вступления в союз, и даст перспективы стать полноценным его участником", - отметил Вандерплаетсе в четверг на пресс-конференции в Ташкенте, отвечая на вопрос о возможных последствиях вступления страны в ЕАЭС.

Глава АЕБ полагает, что разрабатываемая властями Узбекистана "дорожная карта" позволит начать прямые переговоры со странами ЕАЭС.

"Узбекистан также должен развивать свою экономику и вступление в ЕАЭС даст этому процессу сильный стимул", - сказал Вандерплаетсе.

Он отметил, что вступление Узбекистана в ЕАЭС содержит в себе и плюсы и минусы, и руководство республики "поступает мудро, изучая их".

Вандерплаетсе добавил, что перспективы вступления этой страны в союз обсуждались делегацией АЕБ во время встреч с представителями правительства и европейских компаний, работающих в республике.

АЕБ является крупнейшим представительством иностранных инвесторов на территории ЕАЭС. Делегация ассоциации находится в Узбекистане 11-14 ноября. В ее состав вошли руководители таких крупных европейских компаний, как Bayer, Creon Capital, Deloitte,Generali Russia&CIS, Kuehne+Nagel, Mitsubishi Electric, Oriflame, Schneider Electric, Signify.

Как сообщалось, в июне президент Шавкат Мирзиеев, выступая в парламенте страны, заявил, что Узбекистану при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В частности, по его оценке, предприятия страны в настоящий момент не адаптированы к требованиям этого объединения.

Кроме того, о проработке руководством страны вопроса о вступлении в ЕАЭС, сообщала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Узбекистан в начале октября.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕАЭС, ПОЗИЦИЯ, АЕБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]