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Daimler сократит персонал в попытке сэкономить более 1 млрд евро

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG намерен сократить рабочие места в подразделении Mercedes-Benz Cars и сэкономить более 1 млрд евро до конца следующего года, чтобы облегчить и без того затратный процесс переход на гибриды и электромобили.

"К концу 2020 года подразделение Mercedes-Benz Cars планирует сэкономить более 1 млрд евро в расходах на персонал. С этой целью будут урезаны рабочие места", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг.

Daimler не раскрывает точного количества сокращаемых работников. Отмечается, что компания также ограничит инвестиции в основные средства и вложения в научные исследования и разработки, оставив их на уровне 2019 года. В среднесрочной перспективе эти расходы планируется снизить.

По словам нового главы Daimler Олы Каллениуса, усилия концерна, направленные на сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, "негативно скажутся" на прибыли в 2020 и 2021 годах.

"Чтобы оставаться успешными в будущем, мы должны действовать сейчас и значительно увеличить наш финансовый потенциал", - сказал он.

Котировки акций Daimler в ходе торгов во Франкфурте в четверг снижаются на 2,6%. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,6% и составляет около 57,2 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, DAIMLER, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]