Daimler сократит персонал в попытке сэкономить более 1 млрд евро

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG намерен сократить рабочие места в подразделении Mercedes-Benz Cars и сэкономить более 1 млрд евро до конца следующего года, чтобы облегчить и без того затратный процесс переход на гибриды и электромобили.
"К концу 2020 года подразделение Mercedes-Benz Cars планирует сэкономить более 1 млрд евро в расходах на персонал. С этой целью будут урезаны рабочие места", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг.
Daimler не раскрывает точного количества сокращаемых работников. Отмечается, что компания также ограничит инвестиции в основные средства и вложения в научные исследования и разработки, оставив их на уровне 2019 года. В среднесрочной перспективе эти расходы планируется снизить.
По словам нового главы Daimler Олы Каллениуса, усилия концерна, направленные на сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, "негативно скажутся" на прибыли в 2020 и 2021 годах.
"Чтобы оставаться успешными в будущем, мы должны действовать сейчас и значительно увеличить наш финансовый потенциал", - сказал он.
Котировки акций Daimler в ходе торгов во Франкфурте в четверг снижаются на 2,6%. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,6% и составляет около 57,2 млрд евро.
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