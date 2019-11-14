Азербайджан и Польша будут обмениваться секретной информацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил два межправительственных докумета, сообщает сайт главы государства.

В частности, президент Алиев утвердил соглашение «О торгово-экономическом, научно-техническом и внешнеэкономической деятельности в других направлениях между правительством Азербайджана и правительством Свердловской области (РФ). Данный документ был подписан 11 сентября 2019 года в Баку.

Кроме этого, президент утвердил межправительственное соглашение с Польшей «О обмене секретной информацией и взаимной охране» Этот документ был подписан 31 мая 2019 года в Баку.

Б.Рустамбеков