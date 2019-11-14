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Внешняя политика 14.11.2019 17:05

Азербайджан и Польша будут обмениваться секретной информацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил два межправительственных докумета, сообщает сайт главы государства.

В частности, президент Алиев утвердил соглашение «О торгово-экономическом, научно-техническом и внешнеэкономической деятельности в других направлениях между правительством Азербайджана и правительством Свердловской области (РФ). Данный документ был подписан 11 сентября 2019 года в Баку.

Кроме этого, президент утвердил межправительственное соглашение с Польшей «О обмене секретной информацией и взаимной охране» Этот документ был подписан 31 мая 2019 года в Баку.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]