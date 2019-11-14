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Регион 14.11.2019 17:16

Сирийские военные занимают позиции на границе с Турцией в провинции Хасака

Сирийская армия начала передислокацию сил к границе с Турцией в провинции Хасака, сообщает в четверг агентство САНА.

Силы будут развернуты на отрезке между поселениями аль-Джавадия и аль-Малькия.

На прошлой неделе сообщалось, что сирийская армия установила на границе с Турцией блок-посты от поселения Камышлы до аль-Малькии.

В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября в Сочи, сирийская армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 30-километровой приграничной зоне на северо-востоке Сирии. Турецкая армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 10-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]