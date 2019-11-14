Сирийские военные занимают позиции на границе с Турцией в провинции Хасака

Сирийская армия начала передислокацию сил к границе с Турцией в провинции Хасака, сообщает в четверг агентство САНА.

Силы будут развернуты на отрезке между поселениями аль-Джавадия и аль-Малькия.

На прошлой неделе сообщалось, что сирийская армия установила на границе с Турцией блок-посты от поселения Камышлы до аль-Малькии.

В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября в Сочи, сирийская армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 30-километровой приграничной зоне на северо-востоке Сирии. Турецкая армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 10-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.