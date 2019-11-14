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Регион 14.11.2019 17:16

Эрдоган после переговоров с Трампом исключил отказ Турции от российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Эрдоган пояснил, что отказ от С-400 невозможен, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ.

При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]