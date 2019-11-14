Эрдоган после переговоров с Трампом исключил отказ Турции от российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Эрдоган пояснил, что отказ от С-400 невозможен, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ.

При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.