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Финансы 14.11.2019 17:10

Embafinans разместил облигаций на 1 млн манатов, весь объем эмиссии приобрели 5 инвесторов

ООО "НБКО Embafinans" 14 ноября разместило облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 10,5% годовых. Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Весь объем эмиссии приобрели пять инвесторов. Общая сумма заявок составила 1,523 млн манатов", - отметили на БФБ.

Привлеченные средства НБКО направит на поддержку будущей деятельности компании, в частности на кредитование продаж.

Embafinans работает с 2012 года. За этот период НБКО выдала около 160 млн кредитов более 150 тыс. клиентов. Уставный капитал составляет 10 млн манатов, доля просроченных кредитов – 4,5%. По уровню эффективности (соотношение прибыль/капитал) и качеству кредитного портфеля НБКО Embafinans сопоставима с первой пятеркой местных банков.

НБКО кредитует продукцию многих компаний на рынке мебели и бытового оборудования. Организация имеет два филиала в Баку и четыре филиала в регионах.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]