Embafinans разместил облигаций на 1 млн манатов, весь объем эмиссии приобрели 5 инвесторов

ООО "НБКО Embafinans" 14 ноября разместило облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 10,5% годовых. Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Весь объем эмиссии приобрели пять инвесторов. Общая сумма заявок составила 1,523 млн манатов", - отметили на БФБ.

Привлеченные средства НБКО направит на поддержку будущей деятельности компании, в частности на кредитование продаж.

Embafinans работает с 2012 года. За этот период НБКО выдала около 160 млн кредитов более 150 тыс. клиентов. Уставный капитал составляет 10 млн манатов, доля просроченных кредитов – 4,5%. По уровню эффективности (соотношение прибыль/капитал) и качеству кредитного портфеля НБКО Embafinans сопоставима с первой пятеркой местных банков.

НБКО кредитует продукцию многих компаний на рынке мебели и бытового оборудования. Организация имеет два филиала в Баку и четыре филиала в регионах.

А.Мамедов