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Регион 14.11.2019 17:20

Эрдоган предложил США создать рабочую группу по проблеме С-400 с участием министров обороны и советников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, турецкий лидер отметил, что работу такой группы может координировать НАТО.

Эрдоган пояснил, что в группу должны войти главы Минобороны обоих стран, а также пресс-секретарь и специальный советник президента Турции Ибрагим Калым и советник президента США по нацбезопасности Роберт О1Брайен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]