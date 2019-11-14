Эрдоган заявляет о стремлении дружить и с Москвой, и с Вашингтоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после визита в США, что Анкара стремится дружить как с Москвой, так и Вашингтоном.

"Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия", - приводит в четверг агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Накануне президент Турции провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После визита Эрдоган намеревался провести телефонный разговор с президентом РФ.