Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8701 RUR   0.0264 GBR   2.1822 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.12 0.32 Brent 62.37 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.11.2019 17:28

Эрдоган заявляет о стремлении дружить и с Москвой, и с Вашингтоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после визита в США, что Анкара стремится дружить как с Москвой, так и Вашингтоном.

"Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия", - приводит в четверг агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Накануне президент Турции провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После визита Эрдоган намеревался провести телефонный разговор с президентом РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, США, РОССИЯ


Похожие новости


Эрдоган предложил США создать рабочую группу по проблеме С-400 с участием министров обороны и советников США признали Аньес временным президентом Боливии Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400 - газета Эрдоган заявляет о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Трампом - Bloomberg Трамп пригласил лидеров стран АСЕАН на специальный саммит в Вашингтон Рухани назвал "экономическим терроризмом" попытки США оказать давление на отдельные страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]