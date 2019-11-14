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Дальнее зарубежье 14.11.2019 17:34

Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Президент США Дональд Трамп полагает, что он смог добиться прогресса по вопросу российских систем ПВО С-400 на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника американского лидера Келиэнн Конуэй.

"Трамп полагает, что он добился прогресса (на переговорах - ИФ) с Эрдоганом по С-400", - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Конуэй.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, С400, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]