Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Президент США Дональд Трамп полагает, что он смог добиться прогресса по вопросу российских систем ПВО С-400 на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника американского лидера Келиэнн Конуэй.

"Трамп полагает, что он добился прогресса (на переговорах - ИФ) с Эрдоганом по С-400", - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Конуэй.