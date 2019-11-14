Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане

Компания Bakcell в очередной раз признана «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Эта награда была присуждена компанией Ookla, являющейся мировым лидером в области тестирования и анализа интернета.
Так, Bakcell стала обладателем награды Ookla Speedtest Award за 1 и 2 кварталы 2019 года, как оператор с самым быстрым мобильным интернетом в стране. Для этого, компания продемонстрировала самые высокие баллы по системе Speed Score™, благодаря самой высокой скорости скачивания и отдачи среди всех мобильных операторов на местном рынке.
Более 100 000 тестирований через приложение SpeedTest® подтвердили, что средняя скорость скачивания в сети Bakcell составляет 37,99 Мбит/с, а средняя скорость отдачи — 16,79 Мбит/с.
«Bakcell непрерывно работает над улучшением качества услуг, предоставляемых нашим абонентам, зная, что они ждут от нас отличного покрытия сети и самой высокой скорости мобильного интернета. Я рад, что наши усилия в этой области были вновь отмечены компанией Ookla, которая подтвердила, что сеть Bakcell по-прежнему является самой быстрой в стране. Мы довольны тем, что абоненты Bakcell имеют удобство использования самых современных телекоммуникационных услуг, будь то потоковое видео или социальные сети, и могут оставаться на связи всегда и по всей стране. Я принимаю эту награду как обязательство работать еще больше, чтобы самая лучшая сеть в Азербайджане стала еще лучше для наших абонентов» отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.
Bakcell уже третий раз подряд признается самой быстрой мобильной сетью страны.
«Благодаря миллионам тестов, проводимых с использованием Speedtest каждый день, Ookla имеет надежное и всестороннее представление о качестве Интернета по всему миру. Основываясь на нашем тщательном анализе, мы рады признать Bakcell самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане. Эта награда является свидетельством исключительного качества сети Bakcell, которым абоненты компании пользовались в первом и втором кварталах 2019 года», сказал Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.
Bakcell продолжит работать над обеспечением абонентов самым лучшим пользовательским опытом, постоянно повышая качество сети и предоставляемых услуг.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.
Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая более 92 % населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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