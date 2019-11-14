Президент Молдавии обозначил задачи нового правительства

Президент Молдавии Игорь Додон выступил перед членами нового кабинета министров во главе с премьером Ионом Кику, отметив, что в первую очередь ожидает от правительства мер для роста доходов граждан.

"Все понимают, что нынешний бюджет не позволяет выплачивать огромные зарплаты и пенсии, но при хорошем управлении можно найти решения для постепенного повышения доходов граждан, защиты самых уязвимых категорий, а что касается пенсий - хорошим подспорьем для пенсионеров была бы индексация пенсий два раза в год, а не один раз, как сейчас", - сказал Додон в четверг на церемонии принятия присяги новым кабмином.

Второй приоритет касается тарифов и цен. Президент настаивает на "проведении глубокого анализа ситуации и незамедлительных мерах для прекращения злоупотреблений в этой сфере - сюда относится и ликвидация монополий, которые ведут к недобросовестному ценообразованию, а также искоренение контрабанды и других подобных явлений".

"Третье - это безопасность граждан. Она находится на очень низком уровне, мы сталкиваемся с тревожным ростом преступности, наши люди ежедневно погибают в ДТП. В связи с тем, что МВД управлялось по остаточному принципу, у нас в области безопасности воцарился хаос. Но в этом виноваты не полицейские, а то, каким образом ими руководили и, как в целом было поставлено управление ведомством. Я знаю, что в МВД есть очень способные люди, они ждут министра, который знает, как устроена работа, а не шоумена, как это было в прежние месяцы", - сказал Додон.

Важнейшей из задач президент назвал проведение необходимых реформ в области юстиции.

"В последние годы и даже в последние пять месяцев очень много говорилось о реформе юстиции. Только говорилось - и всё. В этом и проблема наших властей, руководивших страной до сегодняшнего дня: все только говорили и ничего не делали. Те, кто руководили правительством предыдущие пять месяцев, поступили точно так же, разработав документы, которые вообще не имели ничего общего с передовым опытом в международной практике. В результате Молдова подверглась серьезной критике со стороны Венецианской комиссии", - сказал Додон.

Он призвал нового главу Минюста "незамедлительно пересмотреть проект реформы юстиции в строгом соответствии с рекомендациями ВК", "учиться на ошибках, совершенных за предыдущие пять месяцев, чтобы больше не было таких ошибок при проведении конкурсов на важные посты", подчеркнув, что гражданам "нужно не "телевизионное", а истинное правосудие".

Пятым и шестым пунктом Додон обозначил нахождение "наилучших решений" в области образования и медицинских услуг, а также дорожной инфраструктуры.

"Еще одним приоритетом, который я хочу упомянуть, связан с экономическим развитием страны, с тем вниманием, которое уделяется повышению доходов, а также привлечению иностранных инвестиций. Без денег мы ничего не можем сделать из того, что я сказал выше, но деньги приходят тогда, когда у нас здоровая экономика. Это означает устранение такого явления, как уклонение от уплаты налогов, это развитие конкурентной среды, устранение мошеннических схем из экономики, эффективное управление государственными деньгами", - сказал Додон.

Глава государства отметил необходимость сбалансированной и эффективной внешней политики.

"Реализация Соглашения об ассоциации с ЕС остается приоритетной задачей, как и восстановление стратегических и партнерских отношений с Россией и США. Это очень важно, когда у нас так много граждан Молдавии по всему миру, когда нам нужны сильные внешние партнерские отношения для проведения необходимых реформ в стране. Это, пожалуй, единственная область, где предыдущим правительством достигнут небольшой прогресс", - сказал президент.

По его словам, теперь необходимо укреплять отношения с соседями - Румынией и Украиной, со стратегическими партнерами.

В четверг парламент Молдавии утвердил состав нового миноритарного правительства, ответственность за которое взяла Партия социалистов и ее неформальный лидер, президент Додон.

"За" проголосовали 62 депутата - 34 от пропрезидентской Партии социалистов, 27 от оппозиционной Демократической партии и один независимый депутат. Новый кабинет министров во главе с Ионом Кику был сформирован всего через два дня, после того, как в отставку было отправлено правительство Майи Санду.