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Дальнее зарубежье 14.11.2019 20:29

Ближайшие недели будут решающими для Боливии - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что Боливия способна преодолеть нынешний политический кризис, связанный с отставкой президента страны Эво Моралеса в результате многодневных массовых акций протеста.

"Боливия может выйти из этого кризиса и укрепить свои демократические институты. У нее есть все возможности, чтобы продолжать идти по пути демократии, устойчивого развития и социальной интеграции", - говорится в сообщении Могерини, с которым она выступила в Европейском парламенте.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам при этом признала, что за последние 14 лет Боливия, "безусловно, изменилась в лучшую сторону". Она отметила, что "бедность сократилась, доступ к базовым услугам улучшился, и коренные народы все чаще включаются в общественную жизнь страны".

По ее мнению, "все эти успехи должны быть сохранены, и это может произойти только путем мирного политического решения, которое уважает конституцию и верховенство права и которое может привести страну к новым, своевременным и заслуживающим доверия выборам, точно отражающим волю боливийского народа".

"Но ближайшие недели будут решающими", - подчеркнула Могерини.

Она заверила, что Европейский союз будет и впредь на стороне боливийского народа, как это было в течение многих лет, но особенно в этот трудный для демократии страны период.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, БОЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]