Ближайшие недели будут решающими для Боливии - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что Боливия способна преодолеть нынешний политический кризис, связанный с отставкой президента страны Эво Моралеса в результате многодневных массовых акций протеста.
"Боливия может выйти из этого кризиса и укрепить свои демократические институты. У нее есть все возможности, чтобы продолжать идти по пути демократии, устойчивого развития и социальной интеграции", - говорится в сообщении Могерини, с которым она выступила в Европейском парламенте.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам при этом признала, что за последние 14 лет Боливия, "безусловно, изменилась в лучшую сторону". Она отметила, что "бедность сократилась, доступ к базовым услугам улучшился, и коренные народы все чаще включаются в общественную жизнь страны".
По ее мнению, "все эти успехи должны быть сохранены, и это может произойти только путем мирного политического решения, которое уважает конституцию и верховенство права и которое может привести страну к новым, своевременным и заслуживающим доверия выборам, точно отражающим волю боливийского народа".
"Но ближайшие недели будут решающими", - подчеркнула Могерини.
Она заверила, что Европейский союз будет и впредь на стороне боливийского народа, как это было в течение многих лет, но особенно в этот трудный для демократии страны период.
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