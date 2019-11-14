Ближайшие недели будут решающими для Боливии - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что Боливия способна преодолеть нынешний политический кризис, связанный с отставкой президента страны Эво Моралеса в результате многодневных массовых акций протеста.

"Боливия может выйти из этого кризиса и укрепить свои демократические институты. У нее есть все возможности, чтобы продолжать идти по пути демократии, устойчивого развития и социальной интеграции", - говорится в сообщении Могерини, с которым она выступила в Европейском парламенте.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам при этом признала, что за последние 14 лет Боливия, "безусловно, изменилась в лучшую сторону". Она отметила, что "бедность сократилась, доступ к базовым услугам улучшился, и коренные народы все чаще включаются в общественную жизнь страны".

По ее мнению, "все эти успехи должны быть сохранены, и это может произойти только путем мирного политического решения, которое уважает конституцию и верховенство права и которое может привести страну к новым, своевременным и заслуживающим доверия выборам, точно отражающим волю боливийского народа".

"Но ближайшие недели будут решающими", - подчеркнула Могерини.

Она заверила, что Европейский союз будет и впредь на стороне боливийского народа, как это было в течение многих лет, но особенно в этот трудный для демократии страны период.