Безосновательные заявления руководства Армении по Карабаху приводят к росту напряженности в регионе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг принял посла Израиля в Баку Дана Става в связи с завершением дипломатической миссии Азербайджана.

«Мамедъяров коснулся последней ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что безосновательные заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что азербайджано-израильские отношения успешно развиваются.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Мамедъяров пожелал Ставу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Б.Рустамбеков