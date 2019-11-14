Безосновательные заявления руководства Армении по Карабаху приводят к росту напряженности в регионе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг принял посла Израиля в Баку Дана Става в связи с завершением дипломатической миссии Азербайджана.
«Мамедъяров коснулся последней ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что безосновательные заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что азербайджано-израильские отношения успешно развиваются.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.
Мамедъяров пожелал Ставу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.
Б.Рустамбеков
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