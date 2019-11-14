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Внешняя политика 14.11.2019 17:54

Безосновательные заявления руководства Армении по Карабаху приводят к росту напряженности в регионе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг принял посла Израиля в Баку Дана Става в связи с завершением дипломатической миссии Азербайджана.

«Мамедъяров коснулся последней ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что безосновательные заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что азербайджано-израильские отношения успешно развиваются.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Мамедъяров пожелал Ставу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]