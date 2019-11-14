Акционеры азербайджанской СК Ipek Yolu Sigorta выберут внешнего аудитора за 2019г

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской страховой компании "Ipek Yolu Sigorta" пройдет 27 декабря 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"В рамках заседания акционеры выберут независимого аудитора для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СК за 2019г», - сообщили в компании.
Страховая компания "Ipek Yolu Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с 1996 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 14 млн 77 тыс. манатов.
Страховые сборы компании за 9 месяцев 2019 года составили 17 млн 480 тыс. манатов, выплаты – 5 млн 982,2 тыс. манатов.
А.Мамедов
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