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Финансы 14.11.2019 18:00

Акционеры азербайджанской СК Ipek Yolu Sigorta выберут внешнего аудитора за 2019г

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской страховой компании "Ipek Yolu Sigorta" пройдет 27 декабря 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"В рамках заседания акционеры выберут независимого аудитора для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СК за 2019г», - сообщили в компании.

Страховая компания "Ipek Yolu Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с 1996 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 14 млн 77 тыс. манатов.

Страховые сборы компании за 9 месяцев 2019 года составили 17 млн 480 тыс. манатов, выплаты – 5 млн 982,2 тыс. манатов.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]