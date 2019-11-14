Патриарх Кирилл освятил кафедральный храм Азербайджана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил чин малого освящения кафедрального собора Святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана.
"С особым чувством зашел я в этот обновленный храм, который посещал, но который по внешнему виду очень отличался от того, что можно видеть сегодня. Когда мы обновляем храмы, мы не просто покрываем стены краской, восстанавливаем иконы... В каком-то смысле это свидетельствует и об обновлении нашей веры", - сказал патриарх.
Он считает, что восстановление храмов - это жертва, которую приносит Богу своим трудом каждый человек. "Когда строятся храмы, когда они реставрируются, мы вкладываем в этот труд свои материальные средства и свои силы, и это все есть жертва Господу. И даже иногда бывает совсем непросто вести церковное служение, но тем не менее, чем сложнее обстоятельства и чем больше сил мы тратим, тем жертва сия более благоугодна Господу", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской церкви выразил благодарность клирикам и прихожанам за труды по укреплению православной веры в Азербайджане.
Ранее он посетил место, где находилась часовня Святого апостола Варфоломея, и ознакомился с ходом восстановительных работ собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Храм Жен-Мироносиц в Баку был построен в 1909 году, однако в 1920-м его закрыли. В здании был устроен клуб, затем располагалось хранилище топографических карт, а позже - спортзал. В 1991 году здание было передано Русской православной церкви. Со времени учреждения в Баку архиерейской кафедры в 1999 году начались ремонтно-восстановительные работы. Великое освящение храма было совершено в 2001 году, тогда же ему был присвоен статус кафедрального собора Бакинской епархии.
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