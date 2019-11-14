Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8701 RUR   0.0264 GBR   2.1822 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.12 0.32 Brent 62.37 0.31

Погода в Баку

  ночь день

14.11.2019 19:32

Патриарх Кирилл освятил кафедральный храм Азербайджана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил чин малого освящения кафедрального собора Святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана.

"С особым чувством зашел я в этот обновленный храм, который посещал, но который по внешнему виду очень отличался от того, что можно видеть сегодня. Когда мы обновляем храмы, мы не просто покрываем стены краской, восстанавливаем иконы... В каком-то смысле это свидетельствует и об обновлении нашей веры", - сказал патриарх.

Он считает, что восстановление храмов - это жертва, которую приносит Богу своим трудом каждый человек. "Когда строятся храмы, когда они реставрируются, мы вкладываем в этот труд свои материальные средства и свои силы, и это все есть жертва Господу. И даже иногда бывает совсем непросто вести церковное служение, но тем не менее, чем сложнее обстоятельства и чем больше сил мы тратим, тем жертва сия более благоугодна Господу", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской церкви выразил благодарность клирикам и прихожанам за труды по укреплению православной веры в Азербайджане.

Ранее он посетил место, где находилась часовня Святого апостола Варфоломея, и ознакомился с ходом восстановительных работ собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Храм Жен-Мироносиц в Баку был построен в 1909 году, однако в 1920-м его закрыли. В здании был устроен клуб, затем располагалось хранилище топографических карт, а позже - спортзал. В 1991 году здание было передано Русской православной церкви. Со времени учреждения в Баку архиерейской кафедры в 1999 году начались ремонтно-восстановительные работы. Великое освящение храма было совершено в 2001 году, тогда же ему был присвоен статус кафедрального собора Бакинской епархии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАТРИАРХ, ХРАМ, ОСВЯЩЕНИЕ


Похожие новости


Патриарх Кирилл наградил первого вице-президента Азербайджана высокой наградой РПЦ Патриарх Кирилл готов помочь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]