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Дальнее зарубежье 15.11.2019 10:12

Члены коалиции по разгрому ИГ признали, что им предстоит еще много работы

Министры глобальной коалиции по разгрому ИГ на состоявшейся в Вашингтоне встрече констатировали, что проделана большая работа, но и многое ещё остается сделать.

"Они подтвердили свою приверженность этой коалиции. Они признали большой успех, который мы имели с разрушением халифата еще в марте, уничтожением аль-Багдади (Абу Бакр аль-Багдади - ИФ), лидера ИГ, в прошлом месяце, а также Абу Хасана, его, по существу, номер два, и другие успехи, которых мы добились", - заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга в госдепе.

Однако, добавил он, "нам предстоит пройти долгий путь прежде, чем мы сможем списать ИГ как террористическую угрозу в Ираке и Сирии, а также во всем мире".

По словам Джеффри, на встрече также обсуждалась необходимость борьбы с задержанными иностранными боевиками и вопрос о том, стоит ли их репатриировать на родину.

Кроме того, члены коалиции обсудили планы своей работы и их финансирование.

Из намеченных $1млрд в 2019 году собрали уже несколько сотен миллионов, отметил Джеффри.

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Тэги: США, СИРИЯ, ИГ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]