Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3

Россия и США в течение недели обсуждали практические вопросы реализации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает пресс-служба Госдепа.
"Восемнадцатая сессия двусторонней консультативной комиссии по новому договору СНВ между США и Россией проходила в Женеве с 6 по 13 ноября 2019 года", - говорится в сообщении американского дипломатического ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи делегации США и России "продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с реализацией договора".
Больше никаких подробностей состоявшихся обсуждений госдепартамент не сообщил.
СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Патриарх Кирилл освятил кафедральный храм Азербайджана
Безосновательные заявления руководства Армении по Карабаху приводят к росту напряженности в регионе – глава МИД Азербайджана
Орхан Хубанлы назначен новым председателем правления AFB Bank
Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в стране - чиновник
Гянджинский автозавод в 2018г увеличил активы на 38,5%, чистая прибыль превысила 1 млн манатов
В калифорнийской школе подросток в день 16-летия застрелил двух детей
При пожаре на мансарде многоэтажки в Баку пострадали 11 человек - Минздрав
Европа теряет христианскую идентичность из-за секуляризма - патриарх Кирилл
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Социальный проект Nar стал победителем престижного международного конкурса
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки