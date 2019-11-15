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Дальнее зарубежье 15.11.2019 10:38

Армия Израиля возобновила обстрелы Сектора Газа

Израильские военные заявили, что возобновили обстрелы сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные ранее с территории анклава.

"В настоящее время мы наносим удары по террористическим объектам "Исламского джихада" в Газе. Это происходит после того, как ракеты были без разбора выпущены из Газы по израильским гражданским лицам сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В четверг утром, по данным агентства Associated Press, вступило в силу достигнутое ранее между группировкой "Исламский джихад" и Израилем соглашение о прекращении огня.

Согласно заявлению представителя группировки Мусаба аль-Берима, соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, основано на перечне требований, представленных "Исламским джихадом" в среду. Оно включает в себя отказ Израиля от уничтожения лидеров группировки.

Обострение боевых действий во вторник было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.

В качестве ответа группировка осуществила пуск около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.

Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]