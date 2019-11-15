Армия Израиля возобновила обстрелы Сектора Газа

Израильские военные заявили, что возобновили обстрелы сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные ранее с территории анклава.
"В настоящее время мы наносим удары по террористическим объектам "Исламского джихада" в Газе. Это происходит после того, как ракеты были без разбора выпущены из Газы по израильским гражданским лицам сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
В четверг утром, по данным агентства Associated Press, вступило в силу достигнутое ранее между группировкой "Исламский джихад" и Израилем соглашение о прекращении огня.
Согласно заявлению представителя группировки Мусаба аль-Берима, соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, основано на перечне требований, представленных "Исламским джихадом" в среду. Оно включает в себя отказ Израиля от уничтожения лидеров группировки.
Обострение боевых действий во вторник было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.
В качестве ответа группировка осуществила пуск около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.
Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Патриарх Кирилл освятил кафедральный храм Азербайджана
Безосновательные заявления руководства Армении по Карабаху приводят к росту напряженности в регионе – глава МИД Азербайджана
Орхан Хубанлы назначен новым председателем правления AFB Bank
Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в стране - чиновник
Гянджинский автозавод в 2018г увеличил активы на 38,5%, чистая прибыль превысила 1 млн манатов
В калифорнийской школе подросток в день 16-летия застрелил двух детей
При пожаре на мансарде многоэтажки в Баку пострадали 11 человек - Минздрав
Европа теряет христианскую идентичность из-за секуляризма - патриарх Кирилл
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Социальный проект Nar стал победителем престижного международного конкурса
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки