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Дальнее зарубежье 15.11.2019 11:03

США пообещали проблемы Египту в случае закупок российских истребителей - газета

Госсекретарь США Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях за приобретение российских истребителей СУ-35, сообщила газета Wall Street Journal.

"Крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом и оказание помощи Египту в обеспечении его безопасности", - говорилось в послании, которое они направили Каиру в минувшую среду.

В нем также содержалось напоминание, что "Египет рискует санкциями в соответствии с американским законом, запрещающим закупки российской военной техники", отметило издание, которое имело возможность ознакомиться с текстом письма.

Оно, ссылаясь на представителя американской администрации, пишет, что Пентагон также "предупредил о потенциальной ответственности" командование ВВС Египта.

Wall Street Journal сообщила, что представитель госдепартамента США заявил, что США настоятельно призывают всех союзников и партнеров отказаться от сделок с российскими оборонными и разведывательными структурами, которые потенциально могут спровоцировать санкции, отметив при этом, что администрация не комментирует "якобы просочившиеся документы". Министерство обороны и Совет национальной безопасности также отказались от комментариев.

Санкции могут быть введены в соответствии с американским законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CATS), целью которого является воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.

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Тэги: США, ЕГИПЕТ, САНКЦИИ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]