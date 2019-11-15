США пообещали проблемы Египту в случае закупок российских истребителей - газета

Госсекретарь США Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях за приобретение российских истребителей СУ-35, сообщила газета Wall Street Journal.
"Крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом и оказание помощи Египту в обеспечении его безопасности", - говорилось в послании, которое они направили Каиру в минувшую среду.
В нем также содержалось напоминание, что "Египет рискует санкциями в соответствии с американским законом, запрещающим закупки российской военной техники", отметило издание, которое имело возможность ознакомиться с текстом письма.
Оно, ссылаясь на представителя американской администрации, пишет, что Пентагон также "предупредил о потенциальной ответственности" командование ВВС Египта.
Wall Street Journal сообщила, что представитель госдепартамента США заявил, что США настоятельно призывают всех союзников и партнеров отказаться от сделок с российскими оборонными и разведывательными структурами, которые потенциально могут спровоцировать санкции, отметив при этом, что администрация не комментирует "якобы просочившиеся документы". Министерство обороны и Совет национальной безопасности также отказались от комментариев.
Санкции могут быть введены в соответствии с американским законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CATS), целью которого является воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.
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