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Дальнее зарубежье 15.11.2019 11:17

Новым председателем Сената Боливии стала представитель партии подавшего в отставку президента Моралеса

Ева Копра Мурга, приставляющая партию MAS подавшего в отставку президента Эво Моралеса, была единогласно выбрана новым председателем Сената, говорится в сообщении верхней палаты боливийского парламента в твиттере.

Она будет занимать этот пост в переходный период.

Моралес, а затем и все высшее руководство страны, включая председателя Сената и его первого заместителя, объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Обязанности временного президента возложила на себя второй вице-спикер Сената Жанин Аньес.

В то же время, получивший убежище в Мексике Моралес интервью газете Universal заявил, что если парламент Боливии не утвердит его прошение об отставке, то он вернется на родину.

"Мое прошение об отставке находится в законодательной ассамблее, если она не утвердит мою отставку, я вернусь", - сказал Моралес.

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Тэги: БОЛИВИЯ, СЕНАТ, РУКОВОДСТВО, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]