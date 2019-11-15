Новым председателем Сената Боливии стала представитель партии подавшего в отставку президента Моралеса

Ева Копра Мурга, приставляющая партию MAS подавшего в отставку президента Эво Моралеса, была единогласно выбрана новым председателем Сената, говорится в сообщении верхней палаты боливийского парламента в твиттере.
Она будет занимать этот пост в переходный период.
Моралес, а затем и все высшее руководство страны, включая председателя Сената и его первого заместителя, объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.
Обязанности временного президента возложила на себя второй вице-спикер Сената Жанин Аньес.
В то же время, получивший убежище в Мексике Моралес интервью газете Universal заявил, что если парламент Боливии не утвердит его прошение об отставке, то он вернется на родину.
"Мое прошение об отставке находится в законодательной ассамблее, если она не утвердит мою отставку, я вернусь", - сказал Моралес.
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