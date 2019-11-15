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Макроэкономика 15.11.2019 11:30

Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в стране - чиновник

В настоящее время Белый дом приступил к подготовке мер по снижению налогового бремени у части населения, сообщил экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Цель состоит в том, чтобы расширить налоговые льготы для высшего и среднего класса, нет никаких особенностей", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне в четверг вечером.

При этом Кудлоу отметил, что работа находится "в самой начальной стадии", детали могут быть оглашены в следующем году в рамках президентской избирательной кампании.

Чиновники Белого дома заявили в последние месяцы, что администрация изучает вопрос о ряде налоговых послаблений.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЛОГИ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]