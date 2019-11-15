Российские военные взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

Военная полиция РФ взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии, где находилась база США, сообщил журналистам старший инспектор военной полиции РФ.
"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях", - сказал инспектор.
"В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева", - сказал старший инспектор.
Ранее полевой аэродром перешел под контроль правительственных сил Сирии. Вертолеты армейской авиации ВКС РФ перебазировались на аэродром, чтобы не дать американцам нанести ущерб взлетно-посадочной полосе.
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