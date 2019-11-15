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Дальнее зарубежье 15.11.2019 11:45

Российские военные взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

Военная полиция РФ взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии, где находилась база США, сообщил журналистам старший инспектор военной полиции РФ.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях", - сказал инспектор.

"В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева", - сказал старший инспектор.

Ранее полевой аэродром перешел под контроль правительственных сил Сирии. Вертолеты армейской авиации ВКС РФ перебазировались на аэродром, чтобы не дать американцам нанести ущерб взлетно-посадочной полосе.

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Тэги: СИРИЯ, АЭРОДРОМ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]