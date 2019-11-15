Спикер Рады: референдум о продаже земли на Украине может состояться ранее 2024 года

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что референдум по рынку земли может состояться раньше 2024 года.

"Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, на что оно готово или нет, привлечь и дать возможность иностранцам покупать землю украинскую или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума. Плюс будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки", - рассказ Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше. Я думаю, что это может произойти раньше, чем 2024 год", - подытожил Разумков.