Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.11.2019 12:13

США и Китай близки к заключению торгового соглашения - советник американского президента

В настоящее время Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле, заявил экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Кудлоу сообщил, что только что пришел со встречи высших должностных лиц администрации президента Дональда Трампа, отвечающих за торговые вопросы, и настроен оптимистично.

"Это еще не сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными", - сказал он.

Он также намекнул, что для заключения соглашения Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину необязательно встречаться лично, сказав в шутку, что предпочел бы, чтобы сделка была подписана в его кабинете на втором этаже Белого дома.

"Я не люблю путешествовать", - пояснил чиновник.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в этом месяце в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, оговорившись, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

В то же время, как сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

"Мы всегда можем остановить закупки, если ситуация ухудшится", - отметил источник.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


США не должны отставать от России и Китая в разработке систем искусственного интеллекта - глава Пентагона Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на $3,6 млрд КНР и США ищут новую площадку для подписания "первой фазы" торгового соглашения - Трамп Трамп и Си Цзиньпин могут в середине ноября подписать промежуточную сделку по торговле В Китае подтвердили прогресс в торговых переговорах с США США продолжат оказывать давление на Китай в вопросе соблюдения прав человека - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]