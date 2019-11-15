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Инфраструктура и тендеры 15.11.2019 10:15

Азерхалча закупает 10 автобусов и грузовиков

ОАО «Азерхалча» объявила тендер по закупке 5 автобусов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.

По условиям тендера, автобусы должны быть вместимостью 28-30.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 16 декабря 2019 года. Вскрытие предложений состоится 17 декабря в 12:30.

Кроме того, Азерхалча объявила тендер по закупке 5 среднетоннажных грузовых автомобилей.

Стоимость участия в этом тендере составляет также 700 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 16 декабря 2019 года. Вскрытие предложений состоится 17 декабря в 9:30.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, ТЕНДЕРЫ


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Азерхалча закупает 10 автобусов и грузовиков

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]