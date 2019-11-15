Азерхалча закупает 10 автобусов и грузовиков

ОАО «Азерхалча» объявила тендер по закупке 5 автобусов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.

По условиям тендера, автобусы должны быть вместимостью 28-30.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 16 декабря 2019 года. Вскрытие предложений состоится 17 декабря в 12:30.

Кроме того, Азерхалча объявила тендер по закупке 5 среднетоннажных грузовых автомобилей.

Стоимость участия в этом тендере составляет также 700 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 16 декабря 2019 года. Вскрытие предложений состоится 17 декабря в 9:30.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

Б.Рустамбеков