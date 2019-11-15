Добыча газа с Шах-Дениз к 2022г достигнет 24 млрд кубометров – SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ожидает в 2019 году добычу газа с месторождения Шах-Дениз в объеме 19 млрд кубометров, в 2021 году добыча увеличится до 24 млрд кубометров, заявил вице-президент по разработке месторождений Яшар Лятифов.
Правительство ранее прогнозировало в 2019 году добычу с месторождения Шах-Дениз в объеме 17 млрд 389 млн кубометров газа.
«В настоящее время SOCAR стремится к значительному увеличению добычи азербайджанского газа, в первую очередь, благодаря прогрессу по Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. В этом году с этого месторождения мы ожидаем 19 млрд кубометров газа, в следующем году увеличим добычу до 22 млрд. кубометров и до 24 млрд. кубометров в 2021 году», - заявил Лятифов в интервью изданию «Petroleum-Economist».
Он напомнил, что в 2018 году в Азербайджане было добыто свыше 30 млрд кубометров газа, из которых 6,5 млрд кубометров составила собственная добыча SOCAR, остальной же объем пришелся на природный газ с месторождения Шах-Дениз и на попутный газ с блока Азери-Чираг-Гюнешли, 75% которого затем повторно было закачано в пласты.
По данным компании BP-Azerbaijan, за 9 месяцев 2019 года с месторождения Шах-Дениз добыто 12,4 млрд кубометров газа и 2,6 млн тонн конденсата. В настоящее время мощность существующей добывающей системы на месторождении Шах-Дениз составляет порядка 20 млрд кубометров газа в год или 56 млн кубометров газа в сутки.
В 2018 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 11,5 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн конденсата.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 с платформы «Alfa» и в рамках Стадии-2 с добывающей платформы «Bravo».
Н.Аббасова
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