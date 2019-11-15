Гянджинский автозавод в 2018г увеличил активы на 38,5%, чистая прибыль превысила 1 млн манатов

Производственное объединение «Гянджинский автомобильный завод» по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 1 млн 19,634 тыс. манатов против убытка в 553,282 тыс. манатов в 2017 году, говорится в финансовой отчетности ПО.

В отчетный период автозавод выплатил налога на прибыль в размере 254,908 тыс. манатов.

По данным отчетности, основной операционный доход ПО составил 99 млн 886,482 тыс. манатов (рост за 2018г на 28,7%). Себестоимость произведенной продукции выросла на 22,5% - до 90 млн 623,916 тыс. манатов.

В результате общая операционная прибыль за 2018 год составила 9 млн 262,566 тыс. манатов (рост в 2,6 раза), чистая операционная прибыль – 1 млн 274,542 тыс. манатов против убытка в 553,282 тыс. манатов годом ранее.

Активы компании на конец 2018 года оцениваются в 58 млн 429,879 тыс. манатов (рост на 38,5%), обязательства – 53 млн 729,48 тыс. манатов (рост на 30,5%).

Совокупный капитал компании на конец прошлого года составил 4 млн 856,931 тыс. манатов (рост в 4,3 раза), уставный капитал – 3 млн 572,592 тыс. манатов (не изменился).

Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года. С 2006 года организует сборку в Гяндже всех типов грузовых автомобилей и тракторов белорусского производства.

В 2018 году на заводе было произведено 1303 единицы тракторов МТЗ, 697 единиц тракторных прицепов, 58 единиц грузовиков КАМАЗ, 100 единиц грузовых автомобилей УРАЛ, 9 единиц машин для перевозки промышленных отходов Haller и др. техники.

А.Мамедов