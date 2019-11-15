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Финансы 15.11.2019 11:54

Орхан Хубанлы назначен новым председателем правления AFB Bank

Председателем правления азербайджанского AFB Bank назначен Орхан Хубанлы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Ранее Хубанлы занимал различные должности в Международном банке Азербайджана и Bank Standard, являлся советником исполнительного директора Фонда страхования вкладов и главным исполнительным директором СК AzSigorta», - отметили в банке.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ПРЕДПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]