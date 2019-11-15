Орхан Хубанлы назначен новым председателем правления AFB Bank

Председателем правления азербайджанского AFB Bank назначен Орхан Хубанлы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Ранее Хубанлы занимал различные должности в Международном банке Азербайджана и Bank Standard, являлся советником исполнительного директора Фонда страхования вкладов и главным исполнительным директором СК AzSigorta», - отметили в банке.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов