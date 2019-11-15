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15.11.2019 12:17

Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»

IV Форум «Время инноваций 2019», посвященный международному сотрудничеству в области инноваций, пройдет 5-6 декабря в Баку.

На форуме будет зачитано более 50 докладов. Участники Форума представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения инноваций во всех аспектах бизнеса.

В числе обсуждаемых тем форума: технологические инновации в производстве, совершенствование бизнес-процессов, инновационные системы электронного документооборота, Fintech и оцифровка правовой деятельности в РФ, корпоративные инновации для государства и общества, технологические инновации в бизнесе, организационно-управленческие и социальные инновации, инновации в маркетинговых коммуникациях.

В работе форума примут участие азербайджанские и российские компании.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФОРУМ, ИННОВАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]