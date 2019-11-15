Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»

IV Форум «Время инноваций 2019», посвященный международному сотрудничеству в области инноваций, пройдет 5-6 декабря в Баку.
На форуме будет зачитано более 50 докладов. Участники Форума представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения инноваций во всех аспектах бизнеса.
В числе обсуждаемых тем форума: технологические инновации в производстве, совершенствование бизнес-процессов, инновационные системы электронного документооборота, Fintech и оцифровка правовой деятельности в РФ, корпоративные инновации для государства и общества, технологические инновации в бизнесе, организационно-управленческие и социальные инновации, инновации в маркетинговых коммуникациях.
В работе форума примут участие азербайджанские и российские компании.
Б.Рустамбеков
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