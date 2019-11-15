Осень 2019 года в Москве может стать рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений

Осень текущего года может стать самой теплой за все 140 лет метеонаблюдений в столице, сообщает сайт "Метеоновости" в пятницу.

"Каждый из осенних месяцев оказывался теплее многолетних значений. И с большой вероятностью, что текущая осень в столице окажется самой теплой за последние 140 лет", - говорится в сообщении.

Так, в сентябре средняя температура воздуха превысила норму на 1,3 градуса, в октябре - почти на 4 градуса.

При этом за первую половину ноября средняя температура уже превысила норму на 4,4 градуса. Пока самый теплый ноябрь остается за 2013 годом, когда средняя за месяц температура составила плюс 4 градуса при норме минус 1,2 градуса.

По информации синоптиков, за 140 лет метеонаблюдений было лишь 24 осенних сезона, когда средняя температура превышала норму на 1 градус и более, 8 сезонов с превышением нормы на 2 градуса и более, а самыми теплыми осени в Москве были в 1938 и 1974 годах.