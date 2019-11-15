В Венеции из-за наводнения закрыли для посетителей знаменитую площадь Сан-Марко

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в пятницу распорядился перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко, оказавшуюся под водой из-за сильного прилива.
"Я отдал распоряжение закрыть площадь Сан-Марко", - заявил мэр города.
Исторический центр города, по последним данным, затопило на 70%, отмечает агентство АНСА. В городе прекратили работу речные трамваи - основной вид транспорта в Венеции. Кроме того, уже третий день закрыты школы.
Уровень воды в Венеции к 11:26 по местному времени (13:26 мск) достиг пикового значения в 154 см, а затем стал снижаться.
Это значение выше, чем в среду и четверг, но ниже, чем во вторник, когда уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.
Центральная площадь Сан-Марко - самая низкая точка Венеции, ее заливает водой чаще всего. При уровне воды в 140 см затапливает более 50% исторического центра города.
Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения. Власти пока не оценили ущерб, нанесенный городу. Городу уже выделили 20 млн евро для устранения последствий наводнения.
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