Представитель кабмина Украины в Раде подает в отставку

Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя правительства Украины в Верховной Раде.
"Я написала заявление на сложение полномочий представителя кабмина в парламенте. Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное видение в подходах касательно коммуникации между кабмином и парламентом", - сказала Верещук в пятницу журналистам в кулуарах парламента.
Нардеп пояснила, что упомянутые ею различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте. Верещук также упомянула, что кабинет министров не всегда слышит мнение депутатов. Также она признала, что те формы коммуникации между ветвями власти, которые ею предлагались, оказались неэффективными.
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