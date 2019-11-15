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Дальнее зарубежье 15.11.2019 17:15

Представитель кабмина Украины в Раде подает в отставку

Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя правительства Украины в Верховной Раде.

"Я написала заявление на сложение полномочий представителя кабмина в парламенте. Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное видение в подходах касательно коммуникации между кабмином и парламентом", - сказала Верещук в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

Нардеп пояснила, что упомянутые ею различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте. Верещук также упомянула, что кабинет министров не всегда слышит мнение депутатов. Также она признала, что те формы коммуникации между ветвями власти, которые ею предлагались, оказались неэффективными.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, РАДА, ВЕРЕЩУК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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