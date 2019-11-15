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СНГ 15.11.2019 17:32

Белоруссия с 2020г отказывается от производства биодизельного топлива

Белоруссия с 2020 года прекращает производство биодизельного топлива, чтобы повысить эффективность производства нефтепродуктов, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".

"В целях повышения эффективности производства принято решение со следующего года отказаться от производства биодизельного топлива, выпуск которого является убыточным", - сказал представитель концерна.

В Белоруссии биодизель производят три предприятия концерна "Белнефтехим" - ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Гродно Азот" и ОАО "Белшина". Производство метиловых эфиров жирных кислот (FAME), предназначенных для использования в качестве дизельного биотоплива (с содержанием FAME 100%) или компонента дизельного топлива, осуществляет ОАО "Могилевхимволокно". "Гродно Азот" и "Белшина" в качестве непрофильной деятельности смешивают FAME и обычное дизтопливо. В дальнейшем биодизельное топливо реализуется сельхозпредприятиям через ПО "Белоруснефть".

Представитель концерна также сообщил, что отказ от производства биодизеля в ОАО "Могилевхимволокно" обсуждал на днях председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков с трудовым коллективом предприятия "Остановившись на работе ОАО "Могилевхимволокно", руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения (целевых производственных - ИФ) показателей для предприятия будут достаточно непростыми", - сказал представитель "Белнефтехима".

В ОАО "Гродно Азот" агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили, что выпуск биодизельного топлива будет прекращен с начала 2020 года. "Планов по производству биодизеля на следующий год у нас нет, в Белоруссии эта программа закрывается", - сказал представитель службы маркетинга предприятия. В среднем годовой объем выпуска биодизеля на предприятии составлял около 80 тыс. тонн. Весь объем поставлялся на внутренний рынок.

В ОАО "Белшина" сообщили, что фактически выпуск биодизеля свернут с начала текущего года. "Мы выпускали биодизельное топливо с 2010 года, но с начала этого года производство прекращено", - отметил представитель предприятия.

Производство биодизельного топлива в Белоруссии было стартовало в 2010 году в рамках соответствующей госпрограммы, предусматривающей финансирование из бюджета.

Продаваемое в стране биодизельное топливо содержало 5% биодобавки (переработанное рапсовое масло). Испытания топлива проводились на Минском моторном заводе.

В начале реализации программы ее также поддерживали в Минсельхозпроде республики, отмечая, что выпуск биодизеля предполагает расширение посевных площадей рапса, а также снижение себестоимость сельскохозяйственной продукции за счет использования более дешевого биодизельного топлива. В период реализации госпрограммы на биодизельное топливо переводилась большая часть сельхозмашин. В частности, в Гомельской области на этот вид топлива было переведено 75% парка сельхозмашин.

Госзаказчиком программы выступал концерн "Белнефтехим". Планировалось, что ежегодно будет производиться не менее 100 тыс. тонн дизельного биотоплива (FAME) и 2 млн тонн смесевого дизельного биотоплива, что позволит уменьшить объемы переработки нефти для нужд республики примерно на 300 тыс. тонн в год и сэкономить для республики около $100 млн.

Кроме того, в программе утверждалось, что ее реализация позволит улучшить экологическую ситуацию в Белоруссии: ожидалось сокращение выброса токсичных веществ с отработавшими газами двигателей автотранспортных средств примерно на 40%.

В Национальном статкомитете Белоруссии не смогли предоставить данные о выпуске биодизельного топлива. В пресс-службе Белстата сообщили, что отдельный учет выпуска биодизельного топлива не ведется.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БИОДИЗЕЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]