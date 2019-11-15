Временный президент Боливии считает нужным отдать Моралеса под суд

Бывшего президента Боливии Эво Моралеса следует привлечь к суду, если он вернутся в страну, заявила в пятницу телеканалу BBC временный президент Боливии Жанин Аньес.
"Он должен предстать перед судом, так как Эво Моралес трусливо бежал из страны. Он знает, что должен держать ответ перед судебной системой нашей страны", - сказала Аньес.
"Он нарушил все процедуры предоставления убежища, открыто участвуя в политике, что не разрешено тому, кому предоставляют убежище", - добавила она.
Ранее Аньес заявляла, что сторонники "Движения к социализму" (MAS) Моралеса смогут принять участие во внеочередных всеобщих выборах в стране, однако лидеры движения к выборам допущены не будут.
В ночь на пятницу в ходе заседания сената в Боливии Ева Копа Мурга, представляющая партию MAS Моралеса, стала новым председателем сената страны. Она объявила, что сторонники Моралеса согласны с необходимостью проведения в Боливии новых выборов.
Выступая в сенате, она заявила, что в Боливии "настал исторический день, в который мы смогли добиться соглашения с оппозицией с единственной целью - реализовать новые выборы как можно раньше".
Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.
Факты мошенничества были подтверждены наблюдателями от Организации американских государств и переданы ее главе Луису Альмагро.
После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто мог взять мандат на руководство государством, что она и сделала.
Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти. Выборы должны пройти в 90-дневный срок.
Моралес, которому Мексика предоставила убежище, назвал приведение к власти Аньес, утверждением государственного переворота.
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