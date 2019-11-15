Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!

AccessBank продолжает поощрять безналичные платежи. При этих условиях платежные карты будут у всех!

Так, до конца ноября Вы сможете приобрести платежные карты "Visa" и "MasterCard" со скидкой в 50% в любом филиале AccessBank-а

Кроме того, Вы можете заказать платежную карту онлайн: http://bitly.com/32Lr6z9

Быть клиентом AccessBank-а – выгодно!

Подробную информацию можно получить в официальной странице Банка, в страницах Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.