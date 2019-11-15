Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу заявила, что не разделяет мнения французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
"Я не могу разделить это мнение", - сказала Кальюлайнд в эфире телеканала "Франс-24", отвечая на вопрос относительно недавнего заявления Макрона.
"Эта лучшая система из всего того, что у нас есть. И это единственное, что защищает нас всех на данный момент", - отметила президент Эстонии.
Ранее в ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией.
"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".
Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.
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