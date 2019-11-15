Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу заявила, что не разделяет мнения французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

"Я не могу разделить это мнение", - сказала Кальюлайнд в эфире телеканала "Франс-24", отвечая на вопрос относительно недавнего заявления Макрона.

"Эта лучшая система из всего того, что у нас есть. И это единственное, что защищает нас всех на данный момент", - отметила президент Эстонии.

Ранее в ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией.

"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.