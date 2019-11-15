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Дальнее зарубежье 15.11.2019 18:19

Президент Эстонии не согласна со словами Макрона о "смерти мозга" НАТО, считает альянс эффективным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу заявила, что не разделяет мнения французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

"Я не могу разделить это мнение", - сказала Кальюлайнд в эфире телеканала "Франс-24", отвечая на вопрос относительно недавнего заявления Макрона.

"Эта лучшая система из всего того, что у нас есть. И это единственное, что защищает нас всех на данный момент", - отметила президент Эстонии.

Ранее в ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией.

"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]