Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефтепродуктов на $368 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-октябре 2019 года составил 768,292 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-октябре 2019 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 768,292 тыс. тонн на сумму $368,116 млн», - отметили в ГТК.
По данным ведомства, в январе-октябре 2018 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 895,112 тыс. тонн на $459,662 млн. Таким образом, за январь-октябрь 2019 года экспорт сократился на 14,2% в количественном выражении и на 19,9% - в стоимостном.
В 2018 году декларированный экспорт нефтепродуктов составил 1 млн 15,118 тыс. тонн на сумму $520,6 млн.
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