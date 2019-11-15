ЕС призывает стороны конфликта в Гонконге к диалогу

В Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в Гонконге в связи с жесткими столкновениями протестующих с силами порядка, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Ясно, что обе стороны прибегают к очень грубому насилию, и это недопустимо. Необходимо установить подлинный диалог при обязательствах сторон по примирению, что стало бы основой надежного решения (конфликта - ИФ)", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом она отметила необходимость уважения свободы выражения мнений и свободы собраний.

Коцьянчич также выразила надежду, что в связи с наблюдаемым в Гонконге насилием будет проведено тщательно расследование применения силы и истинных причин манифестаций.

"И что касается местных выборов в Гонконге, необходимо удвоить усилия, чтобы они прошли, как предусмотрено, так как это стало бы ясным сигналом относительно реализации демократических прав", - продолжила представитель Могерини.

При этом она подчеркнула, что сохранение высокой степени автономии является решающим вопросом для процветания и благополучия Гонконга и его граждан.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в связи со сделанным накануне заявлением председателя КНР Си Цзиньпина о том, что "незаконные насильственные действия (...) серьезно ставят под вопрос принцип "одна страна, две системы", Коцьянчич сказала, что Брюссель "поддерживает регулярные контакты с партнерами, включая Китай".