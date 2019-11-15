Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.11.2019 19:05

ЕС призывает стороны конфликта в Гонконге к диалогу

В Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в Гонконге в связи с жесткими столкновениями протестующих с силами порядка, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Ясно, что обе стороны прибегают к очень грубому насилию, и это недопустимо. Необходимо установить подлинный диалог при обязательствах сторон по примирению, что стало бы основой надежного решения (конфликта - ИФ)", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом она отметила необходимость уважения свободы выражения мнений и свободы собраний.

Коцьянчич также выразила надежду, что в связи с наблюдаемым в Гонконге насилием будет проведено тщательно расследование применения силы и истинных причин манифестаций.

"И что касается местных выборов в Гонконге, необходимо удвоить усилия, чтобы они прошли, как предусмотрено, так как это стало бы ясным сигналом относительно реализации демократических прав", - продолжила представитель Могерини.

При этом она подчеркнула, что сохранение высокой степени автономии является решающим вопросом для процветания и благополучия Гонконга и его граждан.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в связи со сделанным накануне заявлением председателя КНР Си Цзиньпина о том, что "незаконные насильственные действия (...) серьезно ставят под вопрос принцип "одна страна, две системы", Коцьянчич сказала, что Брюссель "поддерживает регулярные контакты с партнерами, включая Китай".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГОНКОНГ, БЕСПОРЯДКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]